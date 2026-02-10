AUMOVIO Aktie
|43,62EUR
|1,70EUR
|4,06%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht Mitte März mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das Schlussquartal 2025 dürfte sich im Rahmen der Zielvorgaben des Autozulieferers für das Gesamtjahr bewegen, schrieb David Lesne am Montagabend. Er selbst sei diesbezüglich optimistischer als der Marktdurchschnitt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,48 €
|
Abst. Kursziel*:
15,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,63%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
