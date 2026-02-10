AUMOVIO Aktie

43,62EUR 1,70EUR 4,06%
AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

10.02.2026 11:32:42

AUMOVIO Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht Mitte März mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das Schlussquartal 2025 dürfte sich im Rahmen der Zielvorgaben des Autozulieferers für das Gesamtjahr bewegen, schrieb David Lesne am Montagabend. Er selbst sei diesbezüglich optimistischer als der Marktdurchschnitt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,48 € 		Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,63%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

