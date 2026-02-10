Fresenius Medical Care Aktie

40,04EUR 0,05EUR 0,13%
Fresenius Medical Care

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

10.02.2026 11:41:35

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen dürfte 2026 ein Übergangsjahr für die Erträge des Dialyseanbieters werden, schrieb Graham Doyle am Montagnachmittag. Insofern könnte das Management ein Ergebniswachstum (Ebit) zwischen null und einem mittleren einstelligen Prozentbereich prognostizieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
39,99 € 		Abst. Kursziel*:
-4,98%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
40,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,14%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

