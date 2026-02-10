PVA TePla Aktie
|22,58EUR
|0,94EUR
|4,34%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Jalin Ketter auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dieser habe betont, man sei in der finalen Phase eines mehrjährigen Investitionsprogramms, wobei 2026 als Übergangsjahr gesehen werde, bevor ab 2027 eine deutlicher ausgeprägte Wachstumsphase beginne. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,38 €
|
Abst. Kursziel*:
52,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,29%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
17:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.02.26