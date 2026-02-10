Scout24 Aktie
|74,75EUR
|-0,55EUR
|-0,73%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Drohende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Aktien von Internet-Dienstleistern schwer belastet, schrieb Annick Maas in einer Branchenstudie am Dienstag. Ehrlicherweise müsse man jedoch sagen, dass zentrale und oftmals kostspielige Entscheidungen über den Arbeitsplatz, den Wohnsitz und das Auto unregelmäßig und oft hochemotional getroffen würden. Die Expertin hat daher unverändert eine positive Haltung zu erfahrenen Branchenspezialisten wie der Immobilienplattform Scout24./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
