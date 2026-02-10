AUMOVIO Aktie
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht Mitte März mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die dort getroffenen Aussagen deckten sich mit früheren Statements und passten auch zu den Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin am Montagabend./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
43,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
43,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,56%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
