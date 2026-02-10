VINCI Aktie

132,25EUR -0,80EUR -0,60%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

10.02.2026 11:04:17

VINCI Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Harry Goad am Montagabend in seinem Resümee./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
132,25 € 		Abst. Kursziel*:
9,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
132,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,64%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

