VINCI Aktie
|132,25EUR
|-0,80EUR
|-0,60%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Harry Goad am Montagabend in seinem Resümee./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
145,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
132,25 €
|
Abst. Kursziel*:
9,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
132,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,64%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
|
06.02.26
|VINCI-Aktie deutlich höher: Erwartungen mit Jahresergebnis geschlagen (dpa-AFX)
|
06.02.26
|ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|VINCI-Aktie fällt trotzdem: Neuer Aktienrückkauf (Dow Jones)