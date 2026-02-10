HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Harry Goad am Montagabend in seinem Resümee./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.