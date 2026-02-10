Ferrari Aktie

311,80EUR 29,50EUR 10,45%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

10.02.2026 13:29:52

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Der Luxusautohersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Zielsetzungen für 2026 wertete der Experte als positive Überraschung. Er geht von einer deutlich positiven Kursreaktion aus, die seiner Ansicht nach auch nach dem Berichtstag anhalten könnte./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
415,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
312,00 € 		Abst. Kursziel*:
33,01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
311,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,10%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

