Ferrari Aktie
|311,80EUR
|29,50EUR
|10,45%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Der Luxusautohersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Zielsetzungen für 2026 wertete der Experte als positive Überraschung. Er geht von einer deutlich positiven Kursreaktion aus, die seiner Ansicht nach auch nach dem Berichtstag anhalten könnte./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
415,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
312,00 €
|
Abst. Kursziel*:
33,01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
311,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,10%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
