NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Der Luxusautohersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Zielsetzungen für 2026 wertete der Experte als positive Überraschung. Er geht von einer deutlich positiven Kursreaktion aus, die seiner Ansicht nach auch nach dem Berichtstag anhalten könnte./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / EST



