Ferrari Aktie

309,90EUR 27,60EUR 9,78%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

10.02.2026 15:33:51

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 395 US-Dollar. Das vierte Quartal des Sportwagenbauers sei auf den ersten Blick höchst ermutigend verlaufen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So lägen nicht nur die wichtigsten Kennziffern über den Konsensprognosen, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einer Ebit-Marge von mindestens 29,5 Prozent sei stark. Sie habe die pessimistischen Marktgerüchte Lügen gestraft. Die allgemeine Erleichterung zeige sich nun in der Kursrally der Aktie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:21 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
304,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
309,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

