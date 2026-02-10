TeamViewer Aktie
|5,54EUR
|-0,38EUR
|-6,35%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen und Ausblick von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Armin Kremser verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem auf die gesenkten mittelfristigen Wachstumserwartungen für den Umsatz. Er sieht zudem auch mit Blick auf das langfristige Wachstum des Anbieters von Software-Lösungen für den Fernzugriff Fragezeichen./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
