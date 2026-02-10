AUMOVIO Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio vor Quartalszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Autozulieferers dürften im Einklang mit den Indikationen des Managements stehen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zukunft sollte Aumovio eine kontinuierliche Verbesserung der Erträge und Margen anstreben./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
