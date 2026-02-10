AUMOVIO Aktie

43,62EUR 1,70EUR 4,06%
AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 12:13:28

AUMOVIO Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio vor Quartalszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Autozulieferers dürften im Einklang mit den Indikationen des Managements stehen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zukunft sollte Aumovio eine kontinuierliche Verbesserung der Erträge und Margen anstreben./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,48 € 		Abst. Kursziel*:
26,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

mehr Nachrichten