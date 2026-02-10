FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio vor Quartalszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Autozulieferers dürften im Einklang mit den Indikationen des Managements stehen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zukunft sollte Aumovio eine kontinuierliche Verbesserung der Erträge und Margen anstreben./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.