NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Geschäftsmodell sei weiter robust, schrieb Celine Pannuti am Dienstag vor den Quartalszahlen des Brauereikonzerns. Sie rechnet für 2026 mit einem Ergebniswachstum je Aktie von 13 Prozent. Bei den Ausschüttungen sieht sie Luft nach oben./rob/ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.