AB InBev Aktie
|63,56EUR
|0,04EUR
|0,06%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Geschäftsmodell sei weiter robust, schrieb Celine Pannuti am Dienstag vor den Quartalszahlen des Brauereikonzerns. Sie rechnet für 2026 mit einem Ergebniswachstum je Aktie von 13 Prozent. Bei den Ausschüttungen sieht sie Luft nach oben./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:34 / GMT
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63,24 €
|
Abst. Kursziel*:
15,43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
63,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,85%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-