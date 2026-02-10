AB InBev Aktie

63,56EUR 0,04EUR 0,06%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

10.02.2026 16:18:44

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Geschäftsmodell sei weiter robust, schrieb Celine Pannuti am Dienstag vor den Quartalszahlen des Brauereikonzerns. Sie rechnet für 2026 mit einem Ergebniswachstum je Aktie von 13 Prozent. Bei den Ausschüttungen sieht sie Luft nach oben./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63,24 € 		Abst. Kursziel*:
15,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,85%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

