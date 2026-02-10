Vodafone Group Aktie

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vodafone von 120 auf 130 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal des Telekomkonzerns seien ohne Überraschungen ausgefallen, schrieb Matthias Volkert am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Er passte seine Prognosen leicht nach oben an./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Kaufen
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1,14 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1,14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

