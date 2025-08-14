JOST Werke Aktie
|51,90EUR
|0,70EUR
|1,37%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Resultate belegten, wie zu erwarten die Unsicherheiten bezüglich der Nachfrage in der Branche der großen Nutzfahrzeughersteller, schrieb Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen lägen gleichwohl etwas über den Markterwartungen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
51,30 €
Abst. Kursziel*:
48,15%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
51,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
46,44%
Analyst Name::
Fabio Hölscher
KGV*:
-
