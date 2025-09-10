JOST Werke Aktie
|48,30EUR
|-0,25EUR
|-0,51%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er beließ die Aktien von Jost Werke auf einer Liste von Favoriten./bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,45 €
|
Abst. Kursziel*:
40,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,79%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AGmehr Nachrichten
Analysen zu JOST Werke AGmehr Analysen
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|48,30
|-0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:47
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:28
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:28
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|13:24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:14
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:00
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:18
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Continental Buy
|UBS AG
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.