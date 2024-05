FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat JPMorgan auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Dass die Aktie der Bank seit Jahresbeginn stärker als die Branche und der Markt gestiegen sei, dürfte darauf zurückgehen, dass die Bank von den noch länger hohen Zinsen profitiere, schrieb Analyst Matt O'Connor in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei einer konjunkturellen Verschlechterung sollte JPMorgan Nutznießer seiner defensiven Stärke sein, die auf der hohen Gewinnkraft, der robusten Kapitalausstattung und umfangreichen Rücklagen beruhe./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 07:50 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.