FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für JPMorgan nach Zahlen zum vierten Quartal von 183 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Großbank habe einmal mehr die Reputation als Branchenprimus mit einem außerordentlichen Geschäftsjahr sowie einem positiven Ausblick untermauert, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Übernahme der First Republic Bank dürfte zudem noch in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass JPMorgan von der Regionalbankenkrise in den USA profitiere./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 16:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 17:03 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.