K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 10 auf 11,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Unterbrechungen an der Meerenge von Hormus hätten eine erhebliche Knappheit an Stickstoff zur Folge, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstagnachmittag. Das Risiko einer längeren Unterbrechung sei in der Bewertung der Aktien der Düngemittelhersteller K+S und Yara noch nicht ausreichend berücksichtigt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:15 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
17,63 €
|
Abst. Kursziel*:
-34,77%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
17,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-35,14%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
