K+S Aktie

17,73EUR -0,07EUR -0,39%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.03.2026 07:06:32

K+S Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 10 auf 11,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Unterbrechungen an der Meerenge von Hormus hätten eine erhebliche Knappheit an Stickstoff zur Folge, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstagnachmittag. Das Risiko einer längeren Unterbrechung sei in der Bewertung der Aktien der Düngemittelhersteller K+S und Yara noch nicht ausreichend berücksichtigt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:15 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Underperform
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
17,63 € 		Abst. Kursziel*:
-34,77%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
17,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-35,14%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

