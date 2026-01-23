K+S Aktie

13,70EUR 0,16EUR 1,18%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

23.01.2026 06:40:09

K+S Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die jüngsten Entwicklungen am Kali-Markt sowie Gespräche mit dem Management an. Die Ergebnisse des vierten Quartals erwartet sie ohne größere Überraschungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Neutral
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,82 € 		Abst. Kursziel*:
-8,10%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,30%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

