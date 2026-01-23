K+S Aktie
|13,70EUR
|0,16EUR
|1,18%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die jüngsten Entwicklungen am Kali-Markt sowie Gespräche mit dem Management an. Die Ergebnisse des vierten Quartals erwartet sie ohne größere Überraschungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Neutral
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,82 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,30%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
