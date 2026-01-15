FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gabelstaplern in Europa dürfte sich weiter verbessert haben, doch die Aufträge für Lagerautomatisierungslösungen voraussichtlich eher schwach gewesen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er vermutet, dass die Zahlen des vierten Quartals die Konsensschätzungen leicht verfehlen könnten. Die Ziele des Managements für 2026 dürften unterdessen den Erwartungen der Analysten entsprechen./ck/ag



