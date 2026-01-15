KION GROUP Aktie

64,40EUR 0,75EUR 1,18%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

15.01.2026 11:07:37

KION GROUP Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gabelstaplern in Europa dürfte sich weiter verbessert haben, doch die Aufträge für Lagerautomatisierungslösungen voraussichtlich eher schwach gewesen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er vermutet, dass die Zahlen des vierten Quartals die Konsensschätzungen leicht verfehlen könnten. Die Ziele des Managements für 2026 dürften unterdessen den Erwartungen der Analysten entsprechen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,10 € 		Abst. Kursziel*:
9,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

