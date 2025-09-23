Knorr-Bremse Aktie
|80,80EUR
|-0,10EUR
|-0,12%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Der Unternehmenschef habe hinsichtlich der Jahresziele einen zuversichtlichen Eindruck gemacht, schrieb Yasmin Steilen nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Zukäufe blieben auf der Agenda./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,90 €
|
Abst. Kursziel*:
18,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,81%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
