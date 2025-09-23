Knorr-Bremse Aktie

80,80EUR -0,10EUR -0,12%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

23.09.2025 10:56:47

Knorr-Bremse Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Der Unternehmenschef habe hinsichtlich der Jahresziele einen zuversichtlichen Eindruck gemacht, schrieb Yasmin Steilen nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Zukäufe blieben auf der Agenda./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

