Airbus Aktie
|189,80EUR
|-10,40EUR
|-5,19%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht das operative Ergebnis und den Free Cashflow im vierten Quartal über den Erwartungen, wie er am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung erwähnte. Eine Belastung für den Aktienkurs sei aber wohl der unter dem Konsens liegende Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen. Ein Kursrückschlag könnte den Anlegern allerdings wieder eine Einstiegschance bieten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
193,20 €
|
Abst. Kursziel*:
24,22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
189,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,45%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
08:12
|AKTIE IM FOKUS: Airbus wieder schwach - Auslieferungsausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
07:59
|Airbus says engine shortages are holding back ramp-up plans (Financial Times)
|
06:07
|Airbus nimmt sich Auslieferungsrekord vor - 2026er-Ziele unter Erwartungen (dpa-AFX)
|
06:00
|EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Full-Year (FY) 2025 results (EQS Group)
|
18.02.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Euronext-Handel: Anleger lassen CAC 40 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 mittags freundlich (finanzen.at)
|
18.02.26
|DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,40
|-3,40%
