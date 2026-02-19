Enel Aktie

8,94EUR -0,35EUR -3,79%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

19.02.2026 07:44:57

Enel Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf das italienische Energiedekret ein, das unter anderem die Streichung von CO2-Kosten aus der Strompreisberechnung vorsieht. Seiner Einschätzung nach spiegeln die Aktien von Enel einen Großteil der negativen Auswirkungen schon wider. Auch die Zustimmung der EU bleibe ungewiss. Wichtig für Enel werde der Kapitalmarkttag am 23. Februar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9,20 € 		Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,88%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

