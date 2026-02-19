Enel Aktie
|8,94EUR
|-0,35EUR
|-3,79%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf das italienische Energiedekret ein, das unter anderem die Streichung von CO2-Kosten aus der Strompreisberechnung vorsieht. Seiner Einschätzung nach spiegeln die Aktien von Enel einen Großteil der negativen Auswirkungen schon wider. Auch die Zustimmung der EU bleibe ungewiss. Wichtig für Enel werde der Kapitalmarkttag am 23. Februar./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,20 €
|
Abst. Kursziel*:
8,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,88%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
17.02.26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.02.26