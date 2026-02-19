LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf das italienische Energiedekret ein, das unter anderem die Streichung von CO2-Kosten aus der Strompreisberechnung vorsieht. Seiner Einschätzung nach spiegeln die Aktien von Enel einen Großteil der negativen Auswirkungen schon wider. Auch die Zustimmung der EU bleibe ungewiss. Wichtig für Enel werde der Kapitalmarkttag am 23. Februar./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:06 / GMT



