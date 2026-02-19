LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts aktueller Marktdaten zu Abnehmmitteln wie Wegovy mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sprach nach der Auswertung am Mittwochabend von ermutigenden Trends bei Medikamenten in Tablettenform - obwohl nur die Hälfte der verschreibungspflichtigen Medikamente tatsächlich erfasst werde./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 19:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 19:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.