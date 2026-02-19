Novo Nordisk Aktie
|41,59EUR
|-0,04EUR
|-0,10%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts aktueller Marktdaten zu Abnehmmitteln wie Wegovy mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sprach nach der Auswertung am Mittwochabend von ermutigenden Trends bei Medikamenten in Tablettenform - obwohl nur die Hälfte der verschreibungspflichtigen Medikamente tatsächlich erfasst werde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 19:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
41,61 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
311,30 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon
KGV*:
-
