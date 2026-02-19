NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides Jahr 2025 hinter sich, wobei insbesondere die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses trotz des Lageraufbaus positiv gewesen sei, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.