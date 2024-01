HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kontron anlässlich der angekündigten Übernahme von Katek auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Transaktion sei zwar nicht ganz einfach, da das Elektronikunternehmen wegen seines auf Hardware fokussierten Geschäfts und seiner Tätigkeit als Dienstleister nur bescheidene operative Gewinnmargen erziele, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber genau hier könne der österreichische Technologiekonzern durch Softwarefunktionen, die Solarwechselrichter und Wallbox-Ladegeräte in "intelligente Geräte" verwandeln, den größten Mehrwert schaffen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 14:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 14:59 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.