KRONES Aktie
|135,40EUR
|-2,20EUR
|-1,60%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
19.01.26
|EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell (EQS Group)
|
16.01.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
02.01.26