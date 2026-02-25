Linde Aktie

430,20EUR 2,40EUR 0,56%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

25.02.2026 12:56:59

Linde Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach einem Frühstück mit dem Finanzchef Matt White auf "Outperform" mit einem Kursziel von 537 US-Dollar belassen. Analyst James Hooper hält den "Wachstums-Algorithmus" von Linde für intakt. Im Fokus des Gesprächs hätten die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Raumfahrt gestanden, berichtet der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gehe um Antriebsstoffe für eine zunehmende Zahl von Raketenstarts ins All. Diese Wachstumsaussichten seien immer überzeugender./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 537,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 504,00 		Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 504,13 		Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

