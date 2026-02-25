Linde Aktie
|430,20EUR
|2,40EUR
|0,56%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach einem Frühstück mit dem Finanzchef Matt White auf "Outperform" mit einem Kursziel von 537 US-Dollar belassen. Analyst James Hooper hält den "Wachstums-Algorithmus" von Linde für intakt. Im Fokus des Gesprächs hätten die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Raumfahrt gestanden, berichtet der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gehe um Antriebsstoffe für eine zunehmende Zahl von Raketenstarts ins All. Diese Wachstumsaussichten seien immer überzeugender./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 537,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 504,00
|
Abst. Kursziel*:
6,55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 504,13
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
24.02.26
|EQS-News: Linde Increases Dividend 7% (EQS Group)
|
24.02.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar (dpa-AFX)
|
05.02.26
|EQS-News: Linde Reports Full-Year and Fourth-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
03.02.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)