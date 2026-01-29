NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13100 auf 13200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hielt am Mittwochabend zudem am Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Geschäftsbericht der Briten Ende Februar fest. An seinen Schätzungen nahm er kleine Anpassungen vor, beispielsweise an den regen Aktienhandel im vierten Quartal. Mit Blick auf den Geschäftsbericht setzt er darauf, dass eine Erholung des Annual Subscription Value (ASV) und positive Wachstumssignale die Anleger inspirieren./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.