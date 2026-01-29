London Stock Exchange Aktie

97,00EUR 0,50EUR 0,52%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:32:53

London Stock Exchange (LSE) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13100 auf 13200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hielt am Mittwochabend zudem am Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Geschäftsbericht der Briten Ende Februar fest. An seinen Schätzungen nahm er kleine Anpassungen vor, beispielsweise an den regen Aktienhandel im vierten Quartal. Mit Blick auf den Geschäftsbericht setzt er darauf, dass eine Erholung des Annual Subscription Value (ASV) und positive Wachstumssignale die Anleger inspirieren./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
132,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
96,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
82,52 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten