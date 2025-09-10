London Stock Exchange Aktie
|102,00EUR
|-2,00EUR
|-1,92%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Mit einem Verlust von rund 22 Prozent seit Jahresbeginn gehöre die Aktie des Börsenbetreibers zu denen mit der schlechtesten Performance unter seiner Beobachtung, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Gesprächen mit Investoren seit den Halbjahreszahlen ließen sich die aktuellen Bedenken in zwei Kategorien einteilen: Erstens Preissetzungsmacht und Wettbewerbsdynamik und zweitens mögliche Disruptionen durch Künstliche Intelligenz./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 23:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
129,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
89,02 £
|
Abst. Kursziel*:
44,91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
89,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,94%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)mehr Analysen
|09:28
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|15.08.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|102,00
|-1,92%
