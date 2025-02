NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" belassen. Analystin Sophie Warrick befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Unternehmen mit "unterbewerteten Exzeptionalisten". So habe es im noch jungen Jahr einen stärkeren Trend für europäische Aktien gegeben - nach mehreren Jahren einer unterdurchschnittlichen Entwicklung im Vergleich zu den USA. Wegen der schwächeren Entwicklung hätten Übernahmen und Fusionen zugenommen. Außerdem hätten sich europäische Unternehmen verstärkt Gedanken über eine US-Notierung gemacht oder seien dort an die Börse gewechselt. Der Chef der Londoner Börse halte indes die Vorstellung einer höheren Bewertung, die mit einer Notierung in den USA einhergehen solle, für einen Mythos. Wer dort mit einem höheren Aufschlag gehandelt werde, erfreue sich in der Regel auch höherer Wachstumsprognosen, sei seine Ansicht./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 22:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.