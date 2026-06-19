Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Treibstoffkosten seien geringer als zuvor von der Airline veranschlagt, schrieb Harry J Gowers am Freitag anlässlich einer Fachkonferenz mit Finanzvorstand Till Streichert. Die Preistrends blieben solide. Damit dürfte die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) noch Luft nach oben haben./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
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Unternehmen:
Lufthansa AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
7,50 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
9,07 €
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Abst. Kursziel*:
-17,27%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
9,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-17,56%
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Analyst Name::
Harry J Gowers
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KGV*:
-
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