BP Aktie
|5,53EUR
|0,01EUR
|0,09%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns Mitte Januar seien die Erwartungen leicht gesunken, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Update habe auf ein schwieriges Quartal hingedeutet. Die zugrunde liegenden Gewinne im Upstream-Segment (Exploration, Bohrung und Förderung) dürften aufgrund schwächerer Preise im Vergleich zum Vorquartal voraussichtlich sinken./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,78 £
|
Abst. Kursziel*:
4,66%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,32%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
03.02.26
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,53
|0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:13
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:48
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10:48
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07:40
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:32
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Infineon Buy
|UBS AG
|07:28
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG