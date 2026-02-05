NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns Mitte Januar seien die Erwartungen leicht gesunken, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Update habe auf ein schwieriges Quartal hingedeutet. Die zugrunde liegenden Gewinne im Upstream-Segment (Exploration, Bohrung und Förderung) dürften aufgrund schwächerer Preise im Vergleich zum Vorquartal voraussichtlich sinken./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / EST



