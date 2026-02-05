NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Wohnimmobilienkonzerns seien günstig, schrieb Neil Green am Mittwochabend nach jüngsten Gesprächen in Europa und den USA über die Branche. Er geht recht optimistisch in die Geschäftszahlen und hofft auf eine positive Kursreaktion./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.