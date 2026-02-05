E.ON Aktie
|17,60EUR
|-0,34EUR
|-1,90%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 17,50 auf 18,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Geschäftsbericht Ende Februar dürfte auf den mittelfristigen Aussichten der Essener liegen, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Beschleunigung des Wachstums oder nicht - das sei die entscheidende Frage./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,75 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17,64 €
|
Abst. Kursziel*:
6,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,56%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
