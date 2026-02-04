NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die Aktie des Bahntechnikunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Akash Gupta verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein Treffen mit dem Finanzchef Bernard Delpit. Unter anderem seien die kurzfristigen Wachstums-, Margen- und Cashflow-Ziele bestätigt worden. Er sehe sich in seiner Anlageeinschätzung bestätigt und erwarte eine langfristige Wertsteigerung./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.