Alstom Aktie
|28,01EUR
|0,07EUR
|0,25%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die Aktie des Bahntechnikunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Akash Gupta verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein Treffen mit dem Finanzchef Bernard Delpit. Unter anderem seien die kurzfristigen Wachstums-, Margen- und Cashflow-Ziele bestätigt worden. Er sehe sich in seiner Anlageeinschätzung bestätigt und erwarte eine langfristige Wertsteigerung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,35 €
|
Abst. Kursziel*:
20,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,46%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|04.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
