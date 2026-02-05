Novo Nordisk Aktie
|40,37EUR
|0,15EUR
|0,37%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 390 auf 332 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei doch deutlich schwächer ausgefallen als befürchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seiner zweiten Diagnose. Er kappte seine Umsatzschätzungen für den Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 im Schnitt um 7,6 Prozent und die Ergebnisprognosen um durchschnittlich 13 Prozent./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
304,65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|40,09
|-0,31%
