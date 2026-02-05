NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Umsatz und Ergebnis des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Tycho Peterson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im laufenden Jahr hänge viel vom zweiten Halbjahr ab./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:28 / ET



