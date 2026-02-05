Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

05.02.2026 06:32:12

Rheinmetall Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Donnerstag um bis zu 14 Prozent. Da er über dem Konsens gelegen habe, gebe es hier etwas weniger Korrekturbedarf, schrieb er nach den letzten Signalen der Düsseldorfer für den Kapitalmarkt vor dem Geschäftsbericht für 2025 Mitte März. Perry geht allerdings weiterhin von außerordentlichem Umsatz- und Gewinnwachstum aus und hält die Aktien für attraktiv./rob/ag/tih

