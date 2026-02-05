NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei im Kerngeschäft auf vergleichbarer Basis stark gewesen, schrieb David Adlington am Donnerstag. Der Diagnostikbereich bremse aber weiterhin. Als stark bezeichnete der Experte auch die Book-To-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingängen zu den in Rechnung gestellten Umsätzen wiederspiegelt./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.