Meta Platforms Aktie
|528,90EUR
|5,10EUR
|0,97%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 910 US-Dollar belassen. Es gebe einige Gründe, den jüngsten Kursverfall der Aktie des Facebook-Konzerns zum Kauf zu nutzen, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, eine anhaltende Dynamik des KI-gestützten Kerngeschäfts und eine beschleunigte Aktivierung wichtiger Wachstumstreiber./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
