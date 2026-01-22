Meta Platforms Aktie

528,90EUR 5,10EUR 0,97%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

22.01.2026 07:39:31

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 910 US-Dollar belassen. Es gebe einige Gründe, den jüngsten Kursverfall der Aktie des Facebook-Konzerns zum Kauf zu nutzen, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, eine anhaltende Dynamik des KI-gestützten Kerngeschäfts und eine beschleunigte Aktivierung wichtiger Wachstumstreiber./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 910,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 612,96 		Abst. Kursziel*:
48,46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 612,96 		Abst. Kursziel aktuell:
48,46%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

