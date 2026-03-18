NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Der Spirituosenhersteller habe den Markt auf sinkende Margen im kommenden Jahr vorbereitet, das sei verständlich./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT



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