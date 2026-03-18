Diageo Aktie
|16,75EUR
|0,05EUR
|0,30%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Der Spirituosenhersteller habe den Markt auf sinkende Margen im kommenden Jahr vorbereitet, das sei verständlich./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
14,51 £
|
Abst. Kursziel*:
37,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
14,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,60%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
16.03.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.03.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)