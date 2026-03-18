Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90,50 auf 95,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob am Dienstagabend in seinem Resümee zum Geschäftsbericht den positiven Free Cashflow der Frankfurter hervor. Auch die künftige Entwicklung sei angesichts klarer Investitionspläne nun besser absehbar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76,10 €
|
Abst. Kursziel*:
24,84%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
77,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,38%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Analysen zu Fraport AG
|08:56
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|07:36
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
