NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Den in den vergangenen Jahren wenig gefragten europäischen Außenwerbespezialisten stehe dank der Digitalisierung, eines KI-getriebenen Geschäfts und Kosteneinsparungen ein Stimmungsumschwung bevor, begründete Marcus Diebel am Dienstagabend seine Neubewertung der Branche. Doch trotz guter Aussichten für etliche Jahre, sich verbessernder Finanzkennziffern und überschaubarer KI-Risiken seien die Bewertungen immer noch niedrig. Entsprechend sieht Diebel sowohl für die Unternehmensgewinne als auch für die Aktienkurse von JCDecaux und Ströer Luft nach oben. JCDecaux habe trotz der schon positiven Reaktion auf starke Geschäftszahlen aus der vergangenen Woche noch deutliches Kurspotenzial, führte er zu seiner Hochstufung auf "Overweight" aus. Bei Ströer betont der Experte die angekündigte Transformation hin zu einer KI-basierten Plattform./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.