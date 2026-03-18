Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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18.03.2026 07:19:22

Sartorius vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Veranstaltung habe sich deutlich von der im Jahr 2024 unterschieden, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nach einigen finanziell starken Quartalen habe sich der Laborzulieferer positiv geäußert. Das Management dürfte die Anleger von der Aussicht auf längerfristige Zugewinne bei den Marktanteilen überzeugt haben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
225,80 € 		Abst. Kursziel*:
-2,57%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
225,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,61%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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