Sartorius vz. Aktie
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Veranstaltung habe sich deutlich von der im Jahr 2024 unterschieden, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nach einigen finanziell starken Quartalen habe sich der Laborzulieferer positiv geäußert. Das Management dürfte die Anleger von der Aussicht auf längerfristige Zugewinne bei den Marktanteilen überzeugt haben./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
220,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
225,80 €
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Abst. Kursziel*:
-2,57%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
225,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-2,61%
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Analyst Name::
Charles Weston
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KGV*:
-
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