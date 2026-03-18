Sartorius vz. Aktie

225,90EUR 1,70EUR 0,76%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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18.03.2026 07:17:18

Sartorius vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Bei seinem diesjährigen Kapitalmarkttag habe der Labor- und Pharmazulieferer neue mittelfristige Wachstumsziele bekannt gegeben und die Erwartung einer allmählichen Markterholung mit einer Rückkehr des Ausrüstungsgeschäfts zu einem normalisierten Wachstum 2027 geäußert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
225,80 € 		Abst. Kursziel*:
30,65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
225,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,59%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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