Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Im Bereich Haushalt und Körperpflege favorisiert Pannuti Unilever und L'Oreal./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
65,00 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
69,68 €
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Abst. Kursziel*:
-6,72%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
69,22 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-6,10%
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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16.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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