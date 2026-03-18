Sartorius Stedim Biotech Aktie

176,75EUR 2,20EUR 1,26%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

18.03.2026 07:24:41

Sartorius Stedim Biotech Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach dem Sartorius-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die Veranstaltung habe sich deutlich von der im Jahr 2024 unterschieden, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Management dürfte die Anleger von der Aussicht auf längerfristige Zugewinne bei den Marktanteilen überzeugt haben. Längerfristig orientierte Investoren dürften zudem die zugesagte Erwirtschaftung steigender Barmittel positiv aufnehmen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
172,45 € 		Abst. Kursziel*:
21,77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
176,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,81%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

