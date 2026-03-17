Sartorius vz. Aktie
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius nach einem Kapitalmarkttag von 295 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzernchef des Labor- und Pharmazulieferers habe seine Vorstellungen nebst neuen Mittelfristzielen dargelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht in dem neuen Ausblick eine Untergrenze. Längerfristig sollte sich die verbesserte Planbarkeit der Wachstumstreiber positiv auf die Bewertung der Aktien auswirken./tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
307,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
225,80 €
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Abst. Kursziel*:
35,96%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
225,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,90%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
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KGV*:
-
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