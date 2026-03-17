NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius nach einem Kapitalmarkttag von 295 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzernchef des Labor- und Pharmazulieferers habe seine Vorstellungen nebst neuen Mittelfristzielen dargelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht in dem neuen Ausblick eine Untergrenze. Längerfristig sollte sich die verbesserte Planbarkeit der Wachstumstreiber positiv auf die Bewertung der Aktien auswirken./tih/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET



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