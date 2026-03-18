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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Overweight" belassen. Die Dauer der Lieferunterbrechung über die Straße von Hormus bleibe entscheidend für die nächsten Kursbewegungen am Energiemarkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Er versuchte zu analysieren, was ein auf 2026/27 ausgedehntes Unterbrechungs-Szenario für die europäischen Ölkonzerne bedeutet - eine Abwägung zwischen hohen Ölpreisen und Liefereinbußen aus Nahost. Unter dem Strich seien die finanziellen Auswirkungen für die Ölkonzerne klar positiv, so Lofting. Selbst für Unternehmen mit vergleichsweise hoher Nahost-Abhängigkeit wie Total und Shell sei die Bremswirkung durch Lieferausfälle mit unter 10 Dollar je Barrel deutlich geringer als der bisherige Ölpreisanstieg./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,74 £
|
Abst. Kursziel*:
3,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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