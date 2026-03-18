WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der französischen Sartorius-Tochter Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Bei seinem diesjährigen Kapitalmarkttag habe der Mutterkonzern Sartorius neue mittelfristige Wachstumsziele bekannt gegeben und die Erwartung einer allmählichen Markterholung mit einer Rückkehr des Ausrüstungsgeschäfts zu einem normalisierten Wachstum 2027 geäußert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
172,45 €
Abst. Kursziel*:
50,77%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
176,75 €
Abst. Kursziel aktuell:
47,10%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
